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«Уралмаш» стал победителем баскетбольной суперлиги-1

Иван Шитик
Корреспондент
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«Уралмаш» выиграл третий матч финала и стал чемпионом баскетбольной суперлиги-1. Это первое чемпионство команды после ее возрождения.

«Уралмаш» стал чемпионом суперлиги сезона-2021/22, обыграв в рамках финальной серии московскую «Руну» (3-0).

После назначения Евгения Пашутина главным тренером в конце декабря команда выдала серию из 23 подряд побед без поражений в муперлиге.

Напомним, в последний раз «Уралмаш» побеждал в турнире сопоставимого уровня в 1973 году, когда выиграл чемпионат РСФСР. В новой истории «Уралмаш» выигрывал чемпионат суперлиги-3 в 2017 году.

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