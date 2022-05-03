«Уралмаш» стал победителем баскетбольной суперлиги-1

«Уралмаш» выиграл третий матч финала и стал чемпионом баскетбольной суперлиги-1. Это первое чемпионство команды после ее возрождения.

«Уралмаш» стал чемпионом суперлиги сезона-2021/22, обыграв в рамках финальной серии московскую «Руну» (3-0).

После назначения Евгения Пашутина главным тренером в конце декабря команда выдала серию из 23 подряд побед без поражений в муперлиге.

Напомним, в последний раз «Уралмаш» побеждал в турнире сопоставимого уровня в 1973 году, когда выиграл чемпионат РСФСР. В новой истории «Уралмаш» выигрывал чемпионат суперлиги-3 в 2017 году.