Супербаскетбол в Саратове на глазах у Кириленко и других звезд! 17-й сезон чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» завершился драматичными финалами

У девушек триумфатором Школьной баскетбольной лиги стала команда из Свердловской области, а у юношей — из Кемеровской.

В день решающих матчей суперфинала чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» погода словно выкрутила обороты на максимум. Обещанные синоптиками ураганы и бури резко отступили и сдали позиции приятному весеннему солнцу. Принимавший заключительный раунд Школьной баскетбольной лиги Саратов не стал исключением. Собравшая зрителей, лучшие команды турнира и легенды отечественного баскетбола «Протон-Арена» заигрывала бликами.

На неделю спортивные залы, в которых проходили соревнования, стали ядром города, вокруг которого сформировалась оболочка. Звучит как фантастическая теория зарождения планеты — неслучайно ведь Саратов давно и прочно ассоциируется с Юрием Гагариным. В его честь здесь названы площадь, университет, аэропорт, внутри которого расположена внушительная экспозиция, и многое другое. Восторженного и близкого местным жителям эпитета «Это космос!» в субботу были достойны все: и участники суперфинала, и организаторы мероприятия.

Звезды на суперфинале ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Фото ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

В 2024 году оно было особенным. Турнир, который уже 17 лет поддерживает Группа компаний «Ренова» и компания «Т Плюс», посвятили олимпийскому чемпиону и почетному президенту ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Сергею Белову, которому исполнилось бы 80 лет. Символично, что участие в соревнованиях приняли команды из 80 регионов России. Это абсолютный рекорд лиги за долгие 17 сезонов. Победить в настолько масштабном всероссийском первенстве, несомненно, мечта каждого участника.

Совсем не детские игры

Участие в суперфинале принимали учащиеся средних и старших классов, которые пока лишь идут к званию профессионалов, но на «Протон-Арене» они ощутили себя большими спортсменами. «Девчонки почувствовали себя звездами. На большом паркете они пашут, работают. У них есть сапфиры, эмоции, аплодисменты, победа и титул», — рассказал о преимуществе турнира тренер чемпионок из Свердловской области Андрей Лалетин.

Маскот ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Фото ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

Организаторы проделали по-настоящему выдающуюся работу — подготовили площадку так, чтобы матчи с участием юных спортсменов ничем не отличались от игр Единой лиги ВТБ. О том, насколько высок был уровень мероприятия, совсем не шепотом переговаривались даже в кулуарах арены. Переполненные трибуны, профессиональные арбитры, зажигательная музыка в паузах, живой комментарий, жаркие танцы черлидеров и съемки со всех ракурсов для удобства тех, кто следил за играми онлайн. У этого праздника баскетбола было все, чтобы справедливо получить приставку «супер».

Неудивительно, что такая атмосфера повысила накал эмоций и усилила желание победить. Команды боролись даже при серьезном отставании в счете и в некоторых случаях не уступали мяч ценой травм. Так, девушки из Свердловской области после победного финала под руки вывели на паркет двух партнерш по команде — довольных и гордых за результат.

Команда девушек из Свердловской области. Фото ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

Конечно, не обошлось без слез. Сборная Москвы по итогам первой четверти вела в шесть очков, но взяла серебро (47:61). После завершения игры девушки успокаивали сокомандницу и по совместительству победительницу конкурса мастерства «КЭС-БАСКЕТ» Викторию Петрушко. Ее неравнодушная реакция — один из примеров, насколько сильно молодые спортсмены грезили победой.

Если в финале у девушек эмоциям поддались в основном сами участницы, то решающий матч среди юношей поглотил каждого, кто был его свидетелем. Развитию и поворотам игры своеобразно удивлялся даже чемпион Европы-2007 Алексей Саврасенко — крепкий мужчина слегка подскакивал со своего места на трибуне. Понять его легко — встреча действительно получилась уникальной.

Победа юношей из Кемеровской области. Фото ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

За золото схлестнулись команды из Кемеровской и Свердловской областей. Вторые прошли отборочный этап без единого поражения, а на групповой стадии суперфинала показали лучшую разницу очков. Финал на правах неофициального фаворита екатеринбуржцы тоже начали увереннее и после стартовых 10 минут вели с разницей +8. Однако к большому перерыву счет был уже равным, причем сибиряки по ходу четверти выходили вперед на пять очков. Прошло всего 5,5 минут, как Свердловск снова оторвался в счете — аж на 15 баллов. Перед последней 10-минуткой были зафиксированы +10.

Казалось, победитель определен — осталось лишь дождаться официального окончания игры. Похоже, в это поверили и сами екатеринбуржцы, но их ждало разочарование. Несколько мгновений — и вот счет уже равный, а под конец встречи превратился в +5 в пользу Кемеровской области. Поймав кураж и получив заряд энергии от болельщиков, ребята перевернули игру. После матча — все те же слезы, но уже не разочарования, а радости. Капитан победителей Илья Петунин не мог поверить счастью.

Болельщики на суперфинале ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Фото ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

Звездный десант влюбил зрителей

Важным событием суперфинала стал уже традиционный Матч звезд, который покорил составом участников. За команду России против сборной «КЭС-БАСКЕТ» выступили сразу семь чемпионов Европы: Кириленко, Саврасенко, Хряпа, Моня, Самойленко, Падиус и Водопьянова. Были и другие заслуженные легенды баскетбола: Фридзон, Артешина, Антипова, Сумникова, Вяльцев. Среди тренеров — сплошь звонкие фамилии: Гомельский, Рахматулина, Шабалкин, Едешко. Порадовал болельщиков присутствием чемпион Европы по боксу Денис Лебедев.

Помимо приглашения именитых гостей организаторы подготовили множество других сюрпризов и активностей, которыми точечно украсили программу. Один из них показал, насколько может быть тонка грань между поколениями, — в составе российской сборной на паркет вышла самая юная участница «КЭС-БАСКЕТ», 12-летняя Софья Полицына из Вологодской области. Ближе к концу первой четверти ее выпустили на площадку и старательно выводили на бросок — один из них она реализовала под радостный рев трибун. Забавно, что на попадание Софья отреагировала не как ребенок, а как матерый профессионал — не подала виду и лишь спустя время отбила «пять» партнеру по команде.

Софья Полицына. Фото ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

Выступление шоу-команды баскетбольных фристайлеров из Москвы FreeHutsle, раздача памятных сувениров, танцевальное шоу, игривый маскот тигр Анатолий и многие другие интерактивы идеально поддерживали атмосферу праздника. А тот самый Матч звезд, хотя не завершил программу дня, стал своеобразным десертом перед финалом юношей. Приторным, но безумно вкусным и очень ожидаемым зрителями.

Как и водится в таких случаях, счет на табло не интересовал ни самих спортсменов, ни болельщиков. Все просто получали удовольствие от происходящего. Звезды приятно проводили время на паркете в компании друзей и знакомых, веселили окружающих трикшотами и необычными комбинациями. Зрители заряжались от этого процесса под бесконечное музыкальное сопровождение. Результат — конечно, ничья, которая стала возможна благодаря сказочному броску Сергея Панова.

Встреча с кумирами и фото на память — неотъемлемая часть такого события. И хотя не все прикоснулись к чемпионам, многие исполнили мечту. Именно поэтому Андрей Кириленко отправился в раздевалку лишь спустя 40 минут после завершения матча. А затем вручал награды победителям и произнес благодарственную речь, охарактеризовав суперфинал «великолепной тусовкой».

Награждение призеров ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Фото ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

Незадолго до этого на главном экране организаторы показали потрясающе эмоциональный ролик, в котором снялись юноши и девушки из разных команд. Они обнимали друг друга, радовались и были счастливы, что попали в большую баскетбольную семью. «Мы — одна команда!» — девиз, который невероятно тепло и честно характеризует проект «КЭС-БАСКЕТ».