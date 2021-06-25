Желько Обрадович вновь возглавил «Партизан» спустя 28 лет
Желько Обрадович назначен главным тренером «Партизана», сообщает пресс-служба сербского клуба.
61-летний специалист возглавил команду во второй раз в карьере. Обрадович начинал работу тренером в белградском клубе в 1991 году и покинул его в 1993 году. Также он выступал за «Партизан» в качестве баскетболиста в период с 1984 по 1991 год. В качестве игрока Обрадович вместе с «Партизаном» становился чемпионом Югославии и обладателем Кубка Югославии, в качестве тренера он выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Сербии, а также Евролигу.
VRATIO SE! ??— KK Partizan NIS (@PartizanBC) June 25, 2021
?https://t.co/7BjY7cFGdQ#KKPartizan #ABALiga #7dayseurocup pic.twitter.com/sFL3WCXGeD
Предыдущим клубом Обрадовича был «Фенербахче», серб работал в турецкой команде с 2013 по 2020 год. В «Партизане» он сменил Александра Матовича, который возглавлял команду с марта 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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