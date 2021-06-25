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Желько Обрадович вновь возглавил «Партизан» спустя 28 лет

19:37
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Желько Обрадович назначен главным тренером «Партизана», сообщает пресс-служба сербского клуба.

61-летний специалист возглавил команду во второй раз в карьере. Обрадович начинал работу тренером в белградском клубе в 1991 году и покинул его в 1993 году. Также он выступал за «Партизан» в качестве баскетболиста в период с 1984 по 1991 год. В качестве игрока Обрадович вместе с «Партизаном» становился чемпионом Югославии и обладателем Кубка Югославии, в качестве тренера он выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Сербии, а также Евролигу.

Предыдущим клубом Обрадовича был «Фенербахче», серб работал в турецкой команде с 2013 по 2020 год. В «Партизане» он сменил Александра Матовича, который возглавлял команду с марта 2021 года.

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