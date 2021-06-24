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Сербия обыграла Испанию и вышла в полуфинал женского чемпионата Европы по баскетболу

00:54

Сборная Сербии в овертайме выиграла у Испании (71:64 ОТ) в 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.

В полуфинале Сербия сыграет с Бельгией, ранее победившей Россию (85:83).

Чемпионат Европы. Женщины

1/4 финала

Сербия — Испания — 71:64 ОТ (13:15, 10:12, 20:16, 19:19, 9:2)

23 июня. Валенсия. «Pavello Municipal Font de Sant Lluis».

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