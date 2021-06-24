Сербия обыграла Испанию и вышла в полуфинал женского чемпионата Европы по баскетболу
Сборная Сербии в овертайме выиграла у Испании (71:64 ОТ) в 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.
В полуфинале Сербия сыграет с Бельгией, ранее победившей Россию (85:83).
Чемпионат Европы. Женщины
1/4 финала
Сербия — Испания — 71:64 ОТ (13:15, 10:12, 20:16, 19:19, 9:2)
23 июня. Валенсия. «Pavello Municipal Font de Sant Lluis».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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