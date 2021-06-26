Франция обыграла Белоруссию и вышла в финал женского Евробаскета
Сборная Франции победила команду Белоруссии (71:63) в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.
Во втором полуфинале сыграют сборные Сербии и Бельгии.
Чемпионат Европы. Женщины
1/2 финала
Белоруссия — Франция — 61:73 (18:20, 12:18, 17:19, 14:16)
26 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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