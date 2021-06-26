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Франция обыграла Белоруссию и вышла в финал женского Евробаскета

20:40

Сборная Франции победила команду Белоруссии (71:63) в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.

Во втором полуфинале сыграют сборные Сербии и Бельгии.

Чемпионат Европы. Женщины

1/2 финала

Белоруссия — Франция — 61:73 (18:20, 12:18, 17:19, 14:16)

26 июня.

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