«Вы хоть раз видели, чтобы полицейский так душил белого?» Замечание темнокожего экс-баскетболиста сборной России

Виктор Кейру, экс-баскетболист российской сборной и участник Олимпийских игр в Пекине, высказался о трагедии в США, после которой по всей стране начались массовые протесты. По словам спортсмена, сам он в Штатах никакого расизма на себе никогда не ощущал.

— Чего я не понимаю в истории с Джорджем Флойдом: почему все безапелляционно списали убийство на расизм? Полицейский совершил ужасную вещь, тут не может быть двух мнений. Но он ведь мог точно так же поступить и с белым.

— Вы хоть раз видели, чтобы полицейский так душил белого американца?

— Нет. Но и как черных душат я до этого не видел.

— Американцы уверены, что с белыми так не поступают. Человек задыхался и просил о помощи, но его игнорировали. Мне тоже сложно примерять всю историю на себя, потому что я не был рожден в Штатах. Когда нахожусь там, вообще никакого расизма не ощущаю — наоборот мне более чем комфортно. Но я-то приезжаю как турист. А как в этот момент чувствуют себя черные американцы — не знаю.

— От личного восприятия тоже много зависит? Вот Дани Алвес когда-то просто съел выброшенный на поле банан. А некоторые после такого на поле выходить отказываются.

— Кидать банан — это однозначное проявление расизма. И с таким нужно бороться. 100 процентов. Я навряд ли бы промолчал, случись такое. Абсолютно нетерпим к таким историям. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Виктора Кейру читайте на сайте «СЭ»