Во Франции сгорела арена баскетбольного клуба. Прокуратура начала расследование

Во Франции сгорел стадион баскетбольного клуба «Гравлин-Дюнкерк». Пожар на арене вспыхнул в понедельник, 25 декабря, из-за технических неполадок.

СМИ сообщают, что сгорели стадион, баскетбольный зал и кафетерий. В мэрии города Гравлин заявили, что пострадавших нет, а пожар не представляет никакой опасности для населения.

Телеканал BFMTV информирует, что прокуратура Дюнкерка начала расследование пожара на арене на предмет поджога. Расследование находится на ранней стадии, и точную причину пожара установить пока невозможно.

Арена «Спортика» была построена в 1986 году. Ее вместимость составляла 3500 человек. «Гравлин-Дюнкерк» идет на предпоследнем месте во французской лиге с 4 победами в 16 матчах. Команда является победителем Кубка Франции 2005 года.