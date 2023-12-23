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Сегодня, 14:53

Баскетболист сборной Венесуэлы умер в возрасте 24 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Баскетболист сборной Венесуэлы Гарли Сохо умер в возрасте 24 лет, сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола (FIBA).

Сохо ушел из жизни утром 22 декабря в своем доме в Каракасе (Венесуэла). По информации meridiano.net, у баскетболиста случился эпилептический приступ.

«Мы глубоко сожалеем о смерти Гарли Сохо, члена нашей сборной и необыкновенного человека с многообещающей баскетбольной карьерой. Мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, родственникам и всему спортивному сообществу в связи с этой тяжелой и невосполнимой утратой», — говорится в заявлении Федерации баскетбола Венесуэлы.

Недавно Сохо играл в составе команды «Гладиадорес де Ансоатеги» в первом групповом этапе баскетбольной Лиги чемпионов Америки. Он дебютировал в составе сборной Венесуэлы в 2020 году на Олимпийском квалификационном турнире ФИБА, который проходил в Литве. В 2023 году он принял участие в Кубке мира.

Источник: ФИБА
Баскетбол
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