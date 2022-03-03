Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубки Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 20:30

«Виртус» объявил о подписании экс-игрока ЦСКА Даниэля Хэкетта

Анна Горшкова
Корреспондент

Итальянский «Виртус» официально объявил о подписании бывшего защитника ЦСКА Даниэля Хэкетта.

Как сообщается на сайте клуба, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Публикация от Virtus Segafredo Bologna (@virtussegafredobologna)

В среду, 2 марта, ЦСКА официально сообщил о том, что 34-летний Хэкетт покинул расположение клуба «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной».

Баскетболист выступал за московский клуб с 2018 года. В составе команды он стал победителем Евролиги-2018/19.

Источник: https://www.virtus.it/news/daniel-hackett-e-un-nuovo-giocatore-di-virtus-segafredo-bologna/
БК Виртус
БК ЦСКА
2
0
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
С рождения в детдоме терпела травлю в школе и жила мечтой о Паралимпиаде: лучшую лыжницу России Екатерину Румянцеву отстранили от Игр в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международная федерация баскетбола отстранила российские сборные и клубы от соревнований
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости