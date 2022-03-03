«Виртус» объявил о подписании экс-игрока ЦСКА Даниэля Хэкетта

Итальянский «Виртус» официально объявил о подписании бывшего защитника ЦСКА Даниэля Хэкетта.

Как сообщается на сайте клуба, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В среду, 2 марта, ЦСКА официально сообщил о том, что 34-летний Хэкетт покинул расположение клуба «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной».

Баскетболист выступал за московский клуб с 2018 года. В составе команды он стал победителем Евролиги-2018/19.