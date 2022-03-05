Главные тренеры мужской и женских сборных России по баскетболу 3x3 удостоены звания «Заслуженный тренер России»

Главные тренеры мужской и женских сборных России по баскетболу 3x3 — Владимир Агабабьян и Александр Дирацуян — удостоены почетного звания «Заслуженный тренер России». Приказ о награждении подписал Министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщает сайт РФБ.

В июле 2021 года обе национальные команды стали серебряными призерами Игр XXXII Олимпиады.

Напомним, прошлым летом в Токио баскетбол 3x3 дебютировал в олимпийской программе. Делегация из России стала единственной, выигравшей в этой дисциплине две награды. Все баскетболисты мужской и женской сборных, вернувшиеся домой с серебром, получили звания «Заслуженный мастер спорта России».

Под руководством Дирацуяна женская сборная также становилась чемпионом мира (2017), Европы (2014, 2017) и победителем Европейских игр (2015).

Агабабьян до серебра Токио дважды приводил молодежную сборную России к победам на Кубке мира (2018, 2019).