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Сегодня, 12:12

Главные тренеры мужской и женских сборных России по баскетболу 3x3 удостоены звания «Заслуженный тренер России»

Иван Шитик
Корреспондент

Главные тренеры мужской и женских сборных России по баскетболу 3x3 — Владимир Агабабьян и Александр Дирацуян — удостоены почетного звания «Заслуженный тренер России». Приказ о награждении подписал Министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщает сайт РФБ.

В июле 2021 года обе национальные команды стали серебряными призерами Игр XXXII Олимпиады.

Напомним, прошлым летом в Токио баскетбол 3x3 дебютировал в олимпийской программе. Делегация из России стала единственной, выигравшей в этой дисциплине две награды. Все баскетболисты мужской и женской сборных, вернувшиеся домой с серебром, получили звания «Заслуженный мастер спорта России».

Под руководством Дирацуяна женская сборная также становилась чемпионом мира (2017), Европы (2014, 2017) и победителем Европейских игр (2015).

Агабабьян до серебра Токио дважды приводил молодежную сборную России к победам на Кубке мира (2018, 2019).

Источник: https://russiabasket.ru/news/39086/vladimir-agababyan-i-aleksandr-diracuyan-zasluzhennyetreneryrossii
Сборная России по баскетболу
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