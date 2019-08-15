В тренерском штабе «Локомотива» сменился помощник главного тренера

Тренерский штаб «Локомотива» покинули ассистенты главного тренера Эдуард Рауд и Николай Танасейчук. На должность ассистента назначен итальянский специалист — Алессандро Магро, сообщает официальный сайт клуба.

Тренерскую карьеру Магро начал в 2004 году в итальянском клубе «Ливорно». В сезоне-2005/06 перешел в «Сиену», где семь раз выиграл чемпионат Италии, шесть раз — Суперкубок страны и три раза — Кубок Италии. Стоит отметить, что с 2006 по 2013 год Магро работал вместе с Лукой Банки. Более того, в 2013 году в составе тренерского штаба нынешнего главного тренера «Локо» Магро стал чемпионом Италии.

Также одним из новичков в команды из Краснодара будет тренер по индивидуальной подготовке Андрей Цыпачев. Работу в клубе продолжат тренеры-скауты Богдан Карайчич и Станислав Збарский, тренеры по физической подготовке Алехандро Гарсия и Олег Красноруженко, и тренер по индивидуальной подготовке Витаутас Валиулис.