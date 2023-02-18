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Сегодня, 14:54

В товарищеских матчах против сербских команд примет участие ближайший резерв сборной России по баскетболу

Алина Савинова
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко не видит смысла вызывать в сборную России основных игроков в отсутствие международных турниров.

«Наша задача — дать ближайшему резерву опыт международных матчей и игры за сборную. Сейчас есть уникальная возможность не использовать ветеранов, игроков, которые себя в сборной уже зарекомендовали, а дать возможность проявить себя другим. Собирать основных игроков сборной сейчас нет никакого смысла, и мы не планируем этого делать в ближайшее время», — приводит ТАСС слова Кириленко.

Национальная команда России в феврале проведет два товарищеских матча против сербских команд. 21-го числа россияне сыграют с «Мегой», 23-го — с ФМП.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола.

Источник: https://tass.ru/sport/17084353
Андрей Кириленко
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