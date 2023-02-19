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Сегодня, 11:34

Осужденная в России американская баскетболистка Грайнер подписала контракт с «Фениксом»

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Бриттни Грайнер.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер подписала первый профессиональный контракт после возвращения из России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на USA Today.

Соглашение с клубом рассчитано на 1 год. Ранее 32-летняя Грайнер уже выступала в составе «Феникса», с которым в 2014 году становилась чемпионкой Женской национальной баскетбольной ассоциации.

Американская баскетболистка была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года, ей были предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. В августе суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии и штрафу в размере 1 миллиона рублей. В декабре спортсменка вернулась в США в результате обмена.

Бриттни Грайнер
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