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Сегодня, 13:30

В Кузбассе появился второй Центр уличного баскетбола

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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ПСБ открыл второй Центр уличного баскетбола в Кузбассе.
Фото ПСБ

ПСБ открыл в Кемерово Центр уличного баскетбола — второй в Кузбассе и тринадцатый в России в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям», который реализуется банком при поддержке РФБ и регионов с 2019 года.

Новый спортивный объект на бульваре Строителей общей площадью 2 280 кв.м и игровой поверхностью более 2 000 кв.м состоит из площадок для баскетбола 3х3 и 5х5 с универсальной разметкой и трибунами для болельщиков, а также пространства для занятий гимнастикой с уличными тренажерами. Доступ открыт для всех желающих — как обычных любителей спорта, так и профессиональных спортсменов. Ежегодно центр смогут посетить до 250 тысяч человек.

В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, первый заместитель председателя банка Олег Барыбин, вице-президент — директор по спортивным проектам банка Рубен Бегунц, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, глава города Кемерово Дмитрий Анисимов, а также президент РФБ Андрей Кириленко. Почетным гостем стал Владимир Агабабьян, заслуженный тренер России и главный тренер мужской сборной России по баскетболу 3х3 — серебряного призера Олимпиады в Токио в 2021 году.

— Осознанное отношение к своему здоровью и любовь к спорту — то, что мы стремимся передать будущим поколениям, реализуя и поддерживая масштабные спортивные инициативы во всех регионах нашей страны. Наш проект «ПСБ — Детям» за четыре года с момента своего старта объединил сотни тысяч детей, подростков и взрослых любителей спорта в стремлении расти над собой, побеждать, закалять характер. Мы видим, насколько востребованы спортивные инициативы в Кемеровской области — площадка «ПСБ — Детям», открытая год назад в Новокузнецке, приняла десятки спортивных соревнований разного уровня, стала излюбленным местом для активного отдыха жителей и тренировок профессиональных спортсменов. Я уверен, что с появлением Центра уличного баскетбола в Кемерово в городе станет больше спортивных праздников и больше детей и взрослых смогут гордиться своими успехами в спорте и жизни, — отметил Петр Фрадков.

— Создание условий для занятий спортом, строительство спортивных объектов и площадок — одно из главных направлений в работе команды Кузбасса. Мы работаем над тем, чтобы качественная спортивная инфраструктура была доступна всем жителям региона. Уверен, что площадка, построенная в рамках проекта «ПСБ — Детям», станет еще одним центром притяжения всех, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни, — сказал Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области-Кузбасса.

— Рад, что в рамках нашего партнерства с ПСБ в Кузбассе открылся еще один современный Центр уличного баскетбола. Это очередной крупный инфраструктурный объект, который нам удалось построить в рамках программы по развитию спорта в стране. Уверен, новая площадка станет точкой притяжения для детей и взрослых, профессионалов и любителей, и сможет принять не одно спортивно-развлекательное мероприятие, — сказал Андрей Кириленко.

В конце торжественной церемонии открытия центра стартовали Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

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