В Греции завершили досрочно чемпионат. «Панатинаикос» стал чемпионом

Федерация баскетбола Греции приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20. Ранее чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса. «Панатинаикос», который был на первом месте перед остановкой, был признан чемпионом страны.

ПАОК и «Арис», ставшие последними в лиге, останутся в элитном дивизионе.

По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 167 298 человек. Умерших — 332 907, выздоровевших — 2 066 576.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 21 мая всего зарегистрировано 315 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.