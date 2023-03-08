У нападающего «Зенита» Мони диагностировали серьезную травму

Форвард «Зенита» Сергей Моня, скорее всего, не сможет сыграть за команду до конца текущего сезона из-за травмы. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на источник, близкий к лиге.

По информации источника, у 39-летнего баскетболиста диагностировали тромбоз вен нижних конечностей.

7 марта петербургский клуб обыграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (77:74).

Соглашение Мони с «Зенитом» рассчитано до 31 мая 2023 года. В текущем сезоне он провел за команду из Санкт-Петербурга 13 матчей, в среднем набирая за игру 2,2 очка и делая 2,3 подбора.