Решение об участии российских баскетболистов в квалификации на Олимпиаду примут 28 апреля

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA) заявила, что решение об участии мужской сборной России по баскетболу в квалификационном турнире на Олимпийские игры 2024 года будет принято 28 апреля.

Отборочным турниром на Олимпиаду является Кубок мира, который пройдет в 2023 году. Сборная России не принимает участия в этих соревнованиях, но сохраняет шанс сыграть в квалификационном турнире как лучшая европейская команда по рейтингу, не квалифицировавшаяся на Кубок мира.

25 января организация предложила допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных турниров под нейтральным флагом.

1 марта FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.