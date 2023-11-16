Швед рассказал, что его дочки стали заниматься фигурным катанием в Китае

Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед интервью «СЭ» объяснил, почему его дети в восторге от переезда в Китай.

— С другим легионером «Шаньси» Айзея Тэйлором живете по соседству?

— Да, все живем в хорошем отеле. Моей семье дали один стандартный номер, один побольше. Всем так комфортно, в том числе детям. Кстати, тут для них очень много развлечений. Девочки уже ходили на фигурное катание, на танцы. Они в восторге от нашего переезда.

— Что их особенно впечатлило?

— Наверное, местный Диснейленд. Они ходили туда с Настей, и она говорит, что было реально классно. Классический Диснейленд пластмассовый. Этот более прикольный и реалистичный.

— Няни Сони и Коры присоединятся к вам?

— Да, мы их ждем. Они занимаются оформлением документов, и мы скоро воссоединимся. На самом деле многие хотят приехать в гости. Ждем родителей, сестер, друзей. Сейчас довольно легко сделать визу в Китай. Плюс есть прямые перелеты.

— У тебя есть водитель? Как ориентируешься в городе?

— Водителя нет. На тренировки и домой нас возит клубная машина. Если хочешь доехать до молла или в супермаркет, то вызываешь такси. Понятно, что пришлось разобраться с местными приложениями. В основном они все на китайском, везде требуется регистрация. Поэтому завел китайский номер и стало полегче. Понятно, что это не проблема. Еще пару недель, и все освоим.