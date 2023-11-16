Алексей Швед хочет выучить разговорный китайский

Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед в интервью «СЭ» рассказал об общении с главным тренером китайского клуба и партнерами по команде.

— Твои первые впечатления от нового коллектива?

— Великолепные, все нравится. Очень хорошее отношение к игрокам. Менеджмент делает все возможное, чтобы баскетболистам было комфортно, легионерам помогают разобраться во всех деталях. Тренер постоянно общается, спрашивает мое мнение по тому или иному вопросу.

— Наставник «Шаньси» Ян Сюэцзэн говорит по-английски?

— Нет. У нас есть два переводчика, общаемся через них. В целом в Китае не так много людей знает английский, но это не проблема. В команде осталось только два иностранца: я и Айзея Тэйлор. Американский центровых (Джастин Паттон и Мозэс Райт, — «СЭ») недавно отчислили. Так что получается у нас с Айзея по персональному переводчику (смеется).

— С партнерами по команде тоже общаетесь через переводчика?

— Есть парень, который учился в Калифорнии. Он хорошо говорит по-английски. Еще пару молодых игроков все понимают, но разговаривают не так уверенно. С остальными в основном через переводчика или через приложения в телефоне. Кстати, довольно удобно.

— У тебя есть желание выучить китайский?

— Пока я знаю некоторые слова, но хочу подтянуть разговорный. Думаю, буду заниматься с преподавателем. Понимаю, что вряд ли получится свободно овладеть языком в силу его сложности, но хочу понимать китайский на бытовом уровне. Ответить, если что-то спросят на улице, в супермаркете.

Швед перешел в «Шаньси» в конце октября, успев сыграть пять матчей. Его средние показатели в CBA составляют 21 очко и 11,4 передачи в среднем за игру.