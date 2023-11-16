Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 13:45

Алексей Швед хочет выучить разговорный китайский

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед в интервью «СЭ» рассказал об общении с главным тренером китайского клуба и партнерами по команде.

— Твои первые впечатления от нового коллектива?
— Великолепные, все нравится. Очень хорошее отношение к игрокам. Менеджмент делает все возможное, чтобы баскетболистам было комфортно, легионерам помогают разобраться во всех деталях. Тренер постоянно общается, спрашивает мое мнение по тому или иному вопросу.

— Наставник «Шаньси» Ян Сюэцзэн говорит по-английски?

— Нет. У нас есть два переводчика, общаемся через них. В целом в Китае не так много людей знает английский, но это не проблема. В команде осталось только два иностранца: я и Айзея Тэйлор. Американский центровых (Джастин Паттон и Мозэс Райт, — «СЭ») недавно отчислили. Так что получается у нас с Айзея по персональному переводчику (смеется).

— С партнерами по команде тоже общаетесь через переводчика?

— Есть парень, который учился в Калифорнии. Он хорошо говорит по-английски. Еще пару молодых игроков все понимают, но разговаривают не так уверенно. С остальными в основном через переводчика или через приложения в телефоне. Кстати, довольно удобно.

— У тебя есть желание выучить китайский?

— Пока я знаю некоторые слова, но хочу подтянуть разговорный. Думаю, буду заниматься с преподавателем. Понимаю, что вряд ли получится свободно овладеть языком в силу его сложности, но хочу понимать китайский на бытовом уровне. Ответить, если что-то спросят на улице, в супермаркете.

Швед перешел в «Шаньси» в конце октября, успев сыграть пять матчей. Его средние показатели в CBA составляют 21 очко и 11,4 передачи в среднем за игру.

Алексей Швед. «Кайфую от Китая». Швед — о пользе жесткого лимита и почему CBA популярнее Евролиги

Баскетбол
Алексей Швед
0
Читайте также
Игрок «Рубина» Безруков заявил, что Дзюба является примером медийности для футболистов
Полузащитник «Торино» Риччи подарил Медведеву игровую майку
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Мозгов в "Химках" - угроза ЦСКА?
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Колобкову вручили майку сборной России
Evening Practice at VTB Ice Palace
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швед заявил, что доволен прогрессом «Шаньси»: россиянину уже предлагают новый контракт

Швед рассказал, что его дочки стали заниматься фигурным катанием в Китае

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости