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Сегодня, 17:50

Алексей Швед оформил свой первый трипл-дабл в чемпионате Китая

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник «Шаньси Лунгс», призер Олимпийских игр-2012 Алексей Швед помог своей команде разгромить «Фуцзяни» (136:104). Швед набрал 17 очков, сделал 10 подборов и 14 передач. Также на его счету 2 перехвата и 5 потерь за 30:39 на паркете.

Команда Шведа одержала пятую победу подряд и пподнялись на девятое место. Следующий матч «Шаньси» проведет 1 декабря. Перерыв связан с проведением «окон» ФИБА.

Ранее в интервью «СЭ» Швед рассказал, что доволен прогрессом своей новой команды: «Постепенно сыгрываемся. Если в первых двух играх было много поспешных бросков, через руки, то сейчас все гораздо более осмысленно. Разыгрываем комбинации, ищем свободные зоны».

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Алексей Швед
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