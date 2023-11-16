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Сегодня, 13:15

Швед назвал двух самых популярных людей Китая

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Яо Мин.
Фото Global Look Press

Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед в интервью «СЭ» отметил популярность легенд НБА Яо Мина и Стефона Марбори в Поднебесной.

— Вы обыграли «Пекин», в котором блистал Стефон Марбори. Видел его статую перед ареной?

— Да, его тут обожают. Можно сказать, что Стефона знает весь Китай. Круто, что он так продлил свою карьеру и, можно сказать, стал лицом CBA. А после окончания карьеры остался работать в Поднебесной.

— Кстати, Марбори начинал китайский этап карьеры именно в «Шаньси». Также за команду выступал аргентинец Луис Скола. Воспоминания о них как-то отображены на домашней арене?

— Нет, но я разговаривал с руководством о Сколе. Мне сказали, что он тоже приехал с семьей, дисциплинированный, порядочный, классный парень.

— А уже успел почувствовать культ Яо Мина в стране?

— Думаю, что два самых популярных человека в Китае, — это Яо Мин и Джекки Чан. Когда Яо поехал играть в НБА, то подписал контракт почти со всеми китайскими брендами. Сейчас владеет баскетбольным клубом «Шанхай», так что у нас, может быть, будет возможность пересечься. Я поиграл против него в товарищеских матчах, когда мы встречались со сборной Китая. Это хорошие воспоминания.

Алексей Швед. «Кайфую от Китая». Швед — о пользе жесткого лимита и почему CBA популярнее Евролиги

Баскетбол
Алексей Швед
Яо Мин
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