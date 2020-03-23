Сергей Базаревич: «Недавно вернулся из Европы, сижу на карантине»

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал в интервью «СЭ», что находится на двухнедельном карантине, а также поделился мнением о ситуации с Олимпиадой-2020 в Токио, которая находится под угрозой из-за пандемии коронавируса.

— Сергей Валерианович, то, как развивается пандемия коронавируса — достаточное условие для отмены или переноса Олимпиады?

— Я же не правительство, чтобы предсказывать ситуацию, — сказал Базаревич. — Все зависит от того, как развернется ситуация в мире в ближайшее время, какие меры будут предприняты.

— Два олимпийских комитета отказались от участия в Играх. Если бы у вас спросили — ехать или нет, что ответили?

— Если будет Олимпиада — надо ехать, если отменят — то не надо, никто же тогда не поедет.

— Вы себя сами сейчас ограничиваете, соблюдаете карантин?

— Я вернулся из Европы недавно, был в нескольких странах и теперь сижу на двухнедельном карантине. Скоро закончится. (Дмитрий Кузнецов)

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