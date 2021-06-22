ПСБ открыл крупнейший в России центр уличного баскетбола
22 июня в Калининграде состоялось открытие Центра уличного баскетбола (ЦУБ) на территории стадиона «Калининград» с участием председателя ПСБ Петра Фрадкова, губернатора Калининградской области Антона Алиханова и президента РФБ (Российской федерации баскетбола) Андрея Кириленко.
Площадь ЦУБа — 4500 квадратных метров, это самый большой подобный Центр во всей России. На его территории расположены полноразмерная баскетбольная площадка для игры «пять на пять», несколько зон для стритбола «три на три», а также пространство для занятий воркаутом.
Тренировки в Центре бесплатные как для профессиональных спортсменов, так и обычных любителей спорта.
ЦУБ в Калининграде был построен банком при поддержке РФБ в рамках всероссийского проекта «ПСБ — Детям». Этот Центр третий в России — ранее такие объекты появились в Туле и Новомосковске.
— Наш проект «ПСБ — Детям» очень востребован в регионах, и до конца этого года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три центра уличного баскетбола в нескольких городах. Уверен, что наши площадки станут местом притяжения как для любителей, так и для профессионалов. Для всей Калининградской области действительно большой праздник — мы увидели горящие глаза спортсменов и зрителей, которые участвовали в сегодняшнем турнире за кубок Калининградской области по баскетболу «три на три». Хочу поблагодарить губернатора области Антона Алиханова и президента РФБ Андрея Кириленко за вовлеченность и содействие в реализации проекта", — прокомментировал Петр Фрадков.
Петр Фрадков и Антон Алиханов также подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве для стимулирования социально-экономического развития региона.
«ПСБ и Калининградскую область объединяет многолетнее партнерство, и мы видим, как меняется область, развивается ее инфраструктура и экономика, в том числе при нашем содействии. Мы планируем дальнейшее развитие нашего сотрудничества как с сектором ОПК в целом, так и с его сотрудниками, предлагая им льготные условия обслуживания. Реализация соглашения также поддержит внедрение новых современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Калининградской области, повысит доступность ипотеки для работников бюджетной сферы и всего населения», - отметил Петр Фрадков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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