22 июня в Калининграде состоялось открытие Центра уличного баскетбола (ЦУБ) на территории стадиона «Калининград» с участием председателя ПСБ Петра Фрадкова, губернатора Калининградской области Антона Алиханова и президента РФБ (Российской федерации баскетбола) Андрея Кириленко.

Площадь ЦУБа — 4500 квадратных метров, это самый большой подобный Центр во всей России. На его территории расположены полноразмерная баскетбольная площадка для игры «пять на пять», несколько зон для стритбола «три на три», а также пространство для занятий воркаутом.

Тренировки в Центре бесплатные как для профессиональных спортсменов, так и обычных любителей спорта.

ЦУБ в Калининграде был построен банком при поддержке РФБ в рамках всероссийского проекта «ПСБ — Детям». Этот Центр третий в России — ранее такие объекты появились в Туле и Новомосковске.

— Наш проект «ПСБ — Детям» очень востребован в регионах, и до конца этого года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три центра уличного баскетбола в нескольких городах. Уверен, что наши площадки станут местом притяжения как для любителей, так и для профессионалов. Для всей Калининградской области действительно большой праздник — мы увидели горящие глаза спортсменов и зрителей, которые участвовали в сегодняшнем турнире за кубок Калининградской области по баскетболу «три на три». Хочу поблагодарить губернатора области Антона Алиханова и президента РФБ Андрея Кириленко за вовлеченность и содействие в реализации проекта", — прокомментировал Петр Фрадков.

ПСБ открыл крупнейший в России центр уличного баскетбола.

Петр Фрадков и Антон Алиханов также подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве для стимулирования социально-экономического развития региона.

«ПСБ и Калининградскую область объединяет многолетнее партнерство, и мы видим, как меняется область, развивается ее инфраструктура и экономика, в том числе при нашем содействии. Мы планируем дальнейшее развитие нашего сотрудничества как с сектором ОПК в целом, так и с его сотрудниками, предлагая им льготные условия обслуживания. Реализация соглашения также поддержит внедрение новых современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Калининградской области, повысит доступность ипотеки для работников бюджетной сферы и всего населения», - отметил Петр Фрадков.