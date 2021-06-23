Белоруссия и Франция вышли в полуфинал женского чемпионата Европы по баскетболу
В 1/2 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин пробились сборные Белоруссии и Франции.
В 1/4 финала Белоруссия победила Швецию (58:46). Франция выиграла у команды Боснии и Герцеговины (80:76).
В полуфинале белоруски и француженки сыграют друг с другом. Вторая полуфинальная пара определится в матчах Бельгия — Россия и Сербия — Испания.
Чемпионат Европы. Женщины
1/4 финала
Белоруссия — Швеция — 58:46 (15:10, 11:4, 19:17, 13:15)
23 июня. Валенсия. «Pavello Municipal Font de Sant Lluis»
Франция — Босния и Герцеговина — 80:67 (18:16, 21:15, 24:16, 17:20)
23 июня. Страсбург. «Rhenus Sport».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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