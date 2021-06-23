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Белоруссия и Франция вышли в полуфинал женского чемпионата Европы по баскетболу

21:24

В 1/2 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин пробились сборные Белоруссии и Франции.

В 1/4 финала Белоруссия победила Швецию (58:46). Франция выиграла у команды Боснии и Герцеговины (80:76).

В полуфинале белоруски и француженки сыграют друг с другом. Вторая полуфинальная пара определится в матчах Бельгия — Россия и Сербия — Испания.

Чемпионат Европы. Женщины

1/4 финала

Белоруссия — Швеция — 58:46 (15:10, 11:4, 19:17, 13:15)

23 июня. Валенсия. «Pavello Municipal Font de Sant Lluis»

Франция — Босния и Герцеговина — 80:67 (18:16, 21:15, 24:16, 17:20)

23 июня. Страсбург. «Rhenus Sport».

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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