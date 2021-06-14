Президент ФИБА покинул пост на время расследования по делу о сексуальных домогательствах
Президент ФИБА Хамаде Ньянг принял решение временно покинуть пост, сообщает The Athletic.
ФИБА начала расследование по факту возможных сексуальных домогательств в Федерации баскетбола Мали, которую Ньянг возглавлял в период с 1999 по 2007 годы. Предполагается, что нынешний глава международной федерации знал о сексуальных домогательствах в организации.
Ньянг ушел с поста на время расследования. На этот же период ФИБА отстранила от всех мероприятий организации двух тренеров — Амаду Бамбу и Умара Сиссоко, а также официального представителя Федерации баскетбола Мали Харио Майгу.
ФИБА с 10 июня получила несколько заявлений о систематических сексуальных домогательствах в Федерации баскетбола Мали через газету New York Times и международную правозащитную организацию Human Rights Watch.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю