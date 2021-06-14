Президент ФИБА покинул пост на время расследования по делу о сексуальных домогательствах

Президент ФИБА Хамаде Ньянг принял решение временно покинуть пост, сообщает The Athletic.

ФИБА начала расследование по факту возможных сексуальных домогательств в Федерации баскетбола Мали, которую Ньянг возглавлял в период с 1999 по 2007 годы. Предполагается, что нынешний глава международной федерации знал о сексуальных домогательствах в организации.

Ньянг ушел с поста на время расследования. На этот же период ФИБА отстранила от всех мероприятий организации двух тренеров — Амаду Бамбу и Умара Сиссоко, а также официального представителя Федерации баскетбола Мали Харио Майгу.

ФИБА с 10 июня получила несколько заявлений о систематических сексуальных домогательствах в Федерации баскетбола Мали через газету New York Times и международную правозащитную организацию Human Rights Watch.