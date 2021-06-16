Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубки Чемпионат мира
Новости   //    Баскетбол

«Барселона» стала чемпионом Испании, обыграв в финале «Реал»

04:42
Теги:

«Барселона» выиграла у «Реала» во втором матче финала чемпионата Испании (92:73). Каталонцы выиграли серию — 2-0.

«Барселона» впервые с 2014 года стала победителем испанской лиги.

Чемпионат Испании

Плей-офф

Финал

Второй матч

«Барселона» — «Реал» — 92:73 (26:15, 22:15, 29:25, 15:18).

Б: Миротич (27), Калатес (15), Курич (12).

Р: Абальде (15), Таварес (12), Алосен (11).

Читайте также

Финляндия — Россия: прогноз Семина на матч Евро-2020 команды Черчесова 16 июня
Ученые спрогнозировали пик роста числа зараженных COVID-19
Что означает номер квартиры в которой вы живете
Конкуренты застрелили 19-летнего рэпера Майкла Брока в его доме в США

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
1
Офсайд