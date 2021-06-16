«Барселона» стала чемпионом Испании, обыграв в финале «Реал»
«Барселона» выиграла у «Реала» во втором матче финала чемпионата Испании (92:73). Каталонцы выиграли серию — 2-0.
«Барселона» впервые с 2014 года стала победителем испанской лиги.
Чемпионат Испании
Плей-офф
Финал
Второй матч
«Барселона» — «Реал» — 92:73 (26:15, 22:15, 29:25, 15:18).
Б: Миротич (27), Калатес (15), Курич (12).
Р: Абальде (15), Таварес (12), Алосен (11).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю