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Сборная России выиграла товарищеский турнир в Польше

13 июня 2021, 23:41
Сборная России выиграла товарищеский турнир в Польше. Фото РФБ
Сборная России выиграла товарищеский турнир в Польше. Фото РФБ
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В финальном матче товарищеского международного турнира сборная России переиграла Польшу. Встреча завершилась со счетом 78:63 в пользу россиян.

Самым результативным игроком матча стал Тимофей Мозгов, на счету которого 20 очков. 16 очков набрал Андрей Воронцевич.

Ранее в матче за бронзу турнира сборная Мексики была сильнее Туниса.

Турнир в Польше являлся этапом подготовки к олимпийской квалификации, которая пройдет в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля.

Товарищеский турнир. Гливице (Польша)

Финал
Россия — Польша — 78:63 (8:14, 22:19, 28:19, 20:11)

Матч за 3-е место
Мексика — Тунис — 74:61 (18:15, 19:11, 19:11, 18:24)

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