Сборная России выиграла товарищеский турнир в Польше
В финальном матче товарищеского международного турнира сборная России переиграла Польшу. Встреча завершилась со счетом 78:63 в пользу россиян.
Самым результативным игроком матча стал Тимофей Мозгов, на счету которого 20 очков. 16 очков набрал Андрей Воронцевич.
Ранее в матче за бронзу турнира сборная Мексики была сильнее Туниса.
Турнир в Польше являлся этапом подготовки к олимпийской квалификации, которая пройдет в хорватском Сплите с 29 июня по 4 июля.
Товарищеский турнир. Гливице (Польша)
Финал
Россия — Польша — 78:63 (8:14, 22:19, 28:19, 20:11)
Матч за 3-е место
Мексика — Тунис — 74:61 (18:15, 19:11, 19:11, 18:24)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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