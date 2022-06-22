«Олимпиакос» объявил о продлении контракта с главным тренером Барцокасом до 2025 года

Греческий «Олимпиакос» объявил о продлении контракта с главным тренером Георгиосом Барцокасом. Соглашение с 57-летним специалистом рассчитано до 2025 года.

Во вторник, 21 июня, Барцокас встретился с владельцами клубами Панайотисом и Йоргосом Ангелопулосами и договорился о продолжении сотрудничества.

Греческий специалист возглавляет «Олимпиакос» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он вывел команду в «Финал четырех» Евролиги и был признан лучшим тренером турнира.

Ранее Барцокас руководил подмосковными «Химками» (2017-2019), «Барселоной» (2016-2017), а в сезоне-2015/16 был главным тренером «Локомотива-Кубань».