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Сегодня, 08:27

«Олимпиакос» объявил о продлении контракта с главным тренером Барцокасом до 2025 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Греческий «Олимпиакос» объявил о продлении контракта с главным тренером Георгиосом Барцокасом. Соглашение с 57-летним специалистом рассчитано до 2025 года.

Во вторник, 21 июня, Барцокас встретился с владельцами клубами Панайотисом и Йоргосом Ангелопулосами и договорился о продолжении сотрудничества.

Греческий специалист возглавляет «Олимпиакос» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он вывел команду в «Финал четырех» Евролиги и был признан лучшим тренером турнира.

Ранее Барцокас руководил подмосковными «Химками» (2017-2019), «Барселоной» (2016-2017), а в сезоне-2015/16 был главным тренером «Локомотива-Кубань».

Источник: https://www.olympiacosbc.gr/el/news-el/announcements-el/9033-menei-sto-limani-tou-o-bartzokas.html
БК Олимпиакос (Пирей)
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