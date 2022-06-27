Химкинский суд продлил арест баскетболистке из США Грайнер до 20 декабря

Химкинский суд Московской области продлил до 20 декабря срок ареста двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу из США Бриттни Грайнер по обвинению в контрабанде наркотиков.

«Срок содержания под стражей Грайнер продлен до 20 декабря», — цитирует ТАСС представителя суда.

31-летнюю олимпийскую чемпионку задержали при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево, когда служебная собака учуяла наркотики. При досмотре у баскетболистки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.

Спортсменке инкриминируют контрабанду наркотических средств. Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Грайнер в составе сборной США выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.