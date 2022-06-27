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Химкинский суд продлил арест баскетболистке из США Грайнер до 20 декабря

Алексей Еремин
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Химкинский суд Московской области продлил до 20 декабря срок ареста двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу из США Бриттни Грайнер по обвинению в контрабанде наркотиков.

«Срок содержания под стражей Грайнер продлен до 20 декабря», — цитирует ТАСС представителя суда.

31-летнюю олимпийскую чемпионку задержали при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево, когда служебная собака учуяла наркотики. При досмотре у баскетболистки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.

Спортсменке инкриминируют контрабанду наркотических средств. Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Грайнер в составе сборной США выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/15046887
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