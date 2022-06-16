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Сегодня, 15:16

В Госдуме считают, что интерес к Евролиге уменьшится из-за отстранения российских клубов

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отстранение российских клубов от участия в новом сезоне баскетбольной Евролиги.

«Сама Евролига потеряет много. Без участия российских клубов, одних из лучших клубов Европы, однозначно интерес к Евролиге погаснет. А может быть, вообще она будет бесполезна. Конечно, неучастие в Евролиге для наших игроков, болельщиков — это достаточно ощутимый, серьезный удар. Эта пауза, конечно, ударит по уровню нашего чемпионата. Не будет международных матчей, но ничего. Не надо видеть здесь никакой трагедии. Самое главное — добиваться восстановления в правах нашей Федерации», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В сезоне-2021/22 в Евролиге выступали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Команды были исключены в марте и не смогли доиграть еврокубковый сезон.

Вместо них выступят сербский «Партизан» и испанская «Валенсия», которые получили уайлд-кард.

Дмитрий Свищев
Евролига
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