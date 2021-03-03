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«НБА в 80-е». Видео с борцами-баскетболистами собрало миллионы просмотров

04:34

Во вторник, 2 марта, в социальных сетях набрал популярность видеоролик с игрой в регбол — баскетбол с элементами борьбы. Небольная нарезка собрала миллионы просмотров и различных комментариев.

«НБА в 80-е годы», — написал HoopsHype в Twitter. Позже последовало уточнение: «Разумеется, это спорт называется «Регбол», и вы будете шокированы, узнав, что он из России».

Регбол — командная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби. Данный вид спорта был зарегистрирован как самостоятельный в 2003 году. Однако не получил популярность в Европе.

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