Мужская сборная России по баскетболу сохранила место в топ-10 мирового рейтинга

ФИБА на официальной сайте опубликовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных после проведения квалификационных матчей Евробаскета-2022.

Сборная России сохранила девятое место. В февральских матчах отборочного турнира к чемпионату Европы подопечные Сергея Базаревича обыграли Македонию (94:77) и Эстонию (75:52), обеспечив себе участие в главном турнире.

Рейтинг ФИБА на 2 марта

1. США — 781,8 балла

2. Испания — 721,3

3. Австралия — 667

4. Аргентина — 662,4

5. Сербия — 662

6. Греция — 658,4 (+1 позиция)

7. Франция — 656

8. Литва — 634,6

9. Россия — 613,3

10. Италия — 596,4 (+2 позиции)

11. Бразилия — 591,6 (-1 позиция)

12. Чехия — 585,4 (-1 позиция)