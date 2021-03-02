Мужская сборная России по баскетболу сохранила место в топ-10 мирового рейтинга
17:44
ФИБА на официальной сайте опубликовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных после проведения квалификационных матчей Евробаскета-2022.
Сборная России сохранила девятое место. В февральских матчах отборочного турнира к чемпионату Европы подопечные Сергея Базаревича обыграли Македонию (94:77) и Эстонию (75:52), обеспечив себе участие в главном турнире.
Рейтинг ФИБА на 2 марта
1. США — 781,8 балла
2. Испания — 721,3
3. Австралия — 667
4. Аргентина — 662,4
5. Сербия — 662
6. Греция — 658,4 (+1 позиция)
7. Франция — 656
8. Литва — 634,6
9. Россия — 613,3
10. Италия — 596,4 (+2 позиции)
11. Бразилия — 591,6 (-1 позиция)
12. Чехия — 585,4 (-1 позиция)
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