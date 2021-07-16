Матч между сборными США и Австралии не состоится из-за коронавируса у Била
Матч между сборными США и Австралии отменен из-за протокола по охране здоровья и безопасности, сообщает AP. Причиной стал положительный тест на коронавирус у атакующего защитника американцев Брэдли Била, который в четверг был помещен на карантин.
28-летний американец теперь пропустит Олимпийские игры в Токио. Мужской турнир по баскетболу на Олимпиаде пройдет с 24 июля по 9 августа.
Напомним, на прошлой неделе три игрока второй сборной США были отправлены на карантин. У одного из них обнаружен коронавирус.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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