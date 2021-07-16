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Матч между сборными США и Австралии не состоится из-за коронавируса у Била

07:42
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Матч между сборными США и Австралии отменен из-за протокола по охране здоровья и безопасности, сообщает AP. Причиной стал положительный тест на коронавирус у атакующего защитника американцев Брэдли Била, который в четверг был помещен на карантин.

28-летний американец теперь пропустит Олимпийские игры в Токио. Мужской турнир по баскетболу на Олимпиаде пройдет с 24 июля по 9 августа.

Напомним, на прошлой неделе три игрока второй сборной США были отправлены на карантин. У одного из них обнаружен коронавирус.

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Евгений Козинов все материалы автора

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