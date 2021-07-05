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Главный тренер сборной Греции покинул свой пост

11:54
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Американский специалист Рик Питино после поражения от Чехии (72:97)в финале олимпийского квалификационного турнира в Канаде заявил, что покидает пост главного тренера сборной Греции.

«У меня нет будущего в сборной. Я покидаю пост. У меня не хватает времени на эту работу. В США у меня другая команда», — заявил Питино SDNA.

Напомним, что в Америке Питино работает с командой колледжа Айона .

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Иван Шитик все материалы автора

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