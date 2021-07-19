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19 очков Лилларда помогли сборной США обыграть Испанию в товарищеском матче

07:45
19 июля. Товарищеский матч. США — Испания — 83:76. Фото Twitter
19 июля. Товарищеский матч. США — Испания — 83:76. Фото Twitter
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Сборная США в товарищеском матче обыграла Испанию со счетом 83:76.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий американцев Дамиан Лиллард, набравший 19 очков и сделавший 6 передач.

США и Испания примут участие в Олимпийских играх. Первый матч американцы проведут против Франции 25 июля, на следующий день испанцы встретятся с Японией.

Товарищеский матч

США — Испания — 83:76 (14:18, 22:20, 21:12, 26:26)

19 июля. Лас-Вегас (США).

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Сергей Разин все материалы автора

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