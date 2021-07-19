19 очков Лилларда помогли сборной США обыграть Испанию в товарищеском матче
Сборная США в товарищеском матче обыграла Испанию со счетом 83:76.
Самым результативным на паркете стал разыгрывающий американцев Дамиан Лиллард, набравший 19 очков и сделавший 6 передач.
США и Испания примут участие в Олимпийских играх. Первый матч американцы проведут против Франции 25 июля, на следующий день испанцы встретятся с Японией.
Товарищеский матч
США — Испания — 83:76 (14:18, 22:20, 21:12, 26:26)
19 июля. Лас-Вегас (США).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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