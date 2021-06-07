Кавай Ленард: «Лука Дончич феноменален»
Форвард «Клипперс» Кавай Ленард считает разыгрывающего защитника «Далласа» Луку Дончича лучшим игроком команды, от которого чаще всего зависит победа клуба.
«Лука Дончич феноменален. Это действительно классный баскетболист при игре один на один. Он также здорово отдает передачи. Вы не можете просто выбрать один план на игру и закрыть Дончича.
Лука делал буквально все на площадке против нас. Я даже не помню, сколько матчей с 40 очками он провел в серии — думаю, три или четыре. Он очень эффективно атаковал кольцо из-за дуги с ведения. Дончич делал все для победы «Далласа».
Это отличный баскетболист, за выступлением которого мы будем наблюдать еще долгие годы. Он играет в своем собственном темпе и заставляет думать, что баскетбол — простая игра", — цитирует Кавая Clutchpoints.com .
«Клипперс» обыграли «Даллас» (126:111, 4-3) в 7-м матче серии первого раунда плей-офф-2021.
За 7 последних матча Дончич набрал 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты, при реализации двухочковых 54,2% и трехочковых 40,8%.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://clutchpoints.com/mavs-news-kawhi-leonard-sounds-off-on-luka-doncic-greatness-after-playoffs-showdown.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю