Кавай Ленард: «Лука Дончич феноменален»

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард считает разыгрывающего защитника «Далласа» Луку Дончича лучшим игроком команды, от которого чаще всего зависит победа клуба.

«Лука Дончич феноменален. Это действительно классный баскетболист при игре один на один. Он также здорово отдает передачи. Вы не можете просто выбрать один план на игру и закрыть Дончича.

Лука делал буквально все на площадке против нас. Я даже не помню, сколько матчей с 40 очками он провел в серии — думаю, три или четыре. Он очень эффективно атаковал кольцо из-за дуги с ведения. Дончич делал все для победы «Далласа».

Это отличный баскетболист, за выступлением которого мы будем наблюдать еще долгие годы. Он играет в своем собственном темпе и заставляет думать, что баскетбол — простая игра", — цитирует Кавая Clutchpoints.com .

«Клипперс» обыграли «Даллас» (126:111, 4-3) в 7-м матче серии первого раунда плей-офф-2021.

За 7 последних матча Дончич набрал 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты, при реализации двухочковых 54,2% и трехочковых 40,8%.