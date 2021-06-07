Скип Бэйлесс: «Клипперс» показали сердце, стойкость, выносливость и устойчивость"
Популярный телеведущий Скип Бэйлесс впечатлен победой «Клипперс» над «Мэверикс» серии первого раунда плей-офф НБА.
Ранее, Бэйлесс писал, что форварды команды Кавай Леонард и Пол Джордж являются «чокерами» (слабаками — прим. «СЭ»), а у команды нет характера.
«Клипперс» показали мне сердце, стойкость, выносливость, устойчивость в плей-офф. Они уступали 0-2 в серии и 11:30 в третьем матче в Далласе, были на грани сухого поражения. Они уступили дома в пятом матче, вернулись в Даллас при 2-3. И взяли серию в семи матчах. Чемпионский характер.
Я ошибался в том, что ошибался на счет «Клипперс». Это шокирует меня, но я был абсолютно прав. Теперь у «Клипперс» очень хороший шанс взять трофей, как я изначально и предсказывал", — написал Бэйлесс в своем Twitter.
«Клипперс» выиграли у «Далласа» (126:111) в матче первого раунда НБА и вышли в плей-офф. Команда победила в серии со счетом 4-3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/RealSkipBayless/status/1401663661517672453
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