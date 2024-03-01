Кулагин признан MVP Единой Лиги ВТБ по итогам февраля

Атакующий защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин стал MVP чемпионата Единой Лиги ВТБ в феврале. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В прошедшем месяце казанский клуб обыграл ЦСКА (83:73) в выездном матче, а также одержал домашнюю победу над «Енисеем» (107:84). Средняя результативность 31-летнего баскетболиста составила 19,0 очка. При этом за игру он набирал 3,0 подбора и 4,0 передачи при 26,5 балла за эффективность действий.

На данный момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице группы A. В активе клуба из Татарстана 21 победа и 6 поражений.