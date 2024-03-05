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5 марта, 23:52

Главный тренер ЦСКА Райкович — о поражении от УНИКСа: «Димитриевича сегодня было невозможно остановить»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение от УНИКСа в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Армейцы уступили казанской команде со счетом 78:84 и потерпели четвертое поражение подряд.

«Поздравляю УНИКС и особенно Димитриевича, которого сегодня было невозможно остановить. Мы использовали разные виды защиты, по-разному оборонялись на пик-н-роллах, пробовали сдваиваться, но каждый раз он быстро находил продолжения атаки, эффективно играл один на один. У нас были моменты, когда мы владели лидерством и контролировали ход матча. Но в ключевые моменты УНИКС и особенно Димитриевич играли лучше. Мы должны найти способ действовать жестче и более собранно. К тому же мы постоянно упускаем возможности реализовать легкие броски, это дорого нам стоит», — приводит пресс-служба лиги слова тренера.

Разыгрывающий защитник УНИКСа Ненад Димитриевич набрал 38 очков в этой встрече, обновив карьерный рекорд результативности.

На данный момент ЦСКА с 22 победами располагается на втором месте в группе А. Клуб из Казани выиграл 23 матча за сезон и возглавляет турнирную таблицу.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/rekord-nenada-dimitrievicha-pomogaet-uniksu-obygrat-tsska/
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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