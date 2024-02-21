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Сегодня, 10:58

Украинский баскетболист скончался после нападения в Германии

Сергей Разин
корреспондент
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Украинский баскетболист Артем Козаченко скончался после нападения в Германии, сообщает РИА «Новости».

18-летний украинец скончался после ножевых ранений. Последние дни он провел в больнице.

Ранее у Козаченко и его одноклубника Владимира Ермакова возникла перепалка с группой подростков в автобусе. 15-летний школьник турецкого происхождения напал на спортсменов с ножом, Ермаков умер на месте.

Источник: https://t.me/sportrian/40280
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