Украинский баскетболист скончался после нападения в Германии
Украинский баскетболист Артем Козаченко скончался после нападения в Германии, сообщает РИА «Новости».
18-летний украинец скончался после ножевых ранений. Последние дни он провел в больнице.
Ранее у Козаченко и его одноклубника Владимира Ермакова возникла перепалка с группой подростков в автобусе. 15-летний школьник турецкого происхождения напал на спортсменов с ножом, Ермаков умер на месте.
Источник: https://t.me/sportrian/40280
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