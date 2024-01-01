Кириленко оценил баскетбольные навыки теннисистов Рублева и Джоковича

Президент РФБ, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Андрей Кириленко высказал мнение о баскетбольных навыках теннисистов Андрея Рублева и Новака Джоковича. Летом 2023 года серб выложил в своих социальных сетях видео, где он играет в баскетбол с россиянином.

«Конечно, я слежу за успехами наших теннисистов, видел ролик, где Джокович играет с Рублевым, — приводит ТАСС слова Кириленко. — Если не играть на одной площадке, то оценить уровень непросто, но, конечно, у Новака абсолютно баскетбольные движения. По Андрею видно, что он не так часто играет в баскетбол, но это не имеет значения. Мне приятно, что они играют в баскетбол, и я, в свою очередь, люблю теннис, футбол, хоккей, разные виды спорта. Мы все когда-то были маленькими и увлекались разными видами, а потом уже выбирали один».

36-летний Джокович является первой ракеткой мира и одним из величайших теннисистов современности.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.