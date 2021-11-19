Ассистентом Зорана Лукича в сборной России стал 29-летний тренер «Самары»

По информации «СЭ», ассистентом нового главного тренера сборной России стал представитель БК «Самара» Александр Полинкевич. Воспитанник самарского баскетбола выступал за юношескую и молодежную команды саратовского «Автодора».

С 20 лет Полинкевич стал тренировать первую команду БК «Самара». За это время он успел поработать с Сергеем Зозулиным, Милошем Павичевичем и Игорем Грачевым.

Приглашение 29-летнего специалиста в национальную сборную подтвердил председатель тренерского штаба БК «Самара» Борис Соколовский.

«Действительно, Саша получил приглашение в штаб Зорана Лукича, — сказал «СЭ» Соколовский. — Это большое событие для молодого тренера и нашего клуба. Думаю, что все наше баскетбольное сообщество радо этому назначению. Полинкевич глубоко разбирается в баскетболе, очень трудолюбивый парень, у которого горят глаза. Именно таких специалистов надо подтягивать к национальной сборной, чтобы они перенимали опыт Зорана».

Свои первые матчи под руководством нового тренерского штаба сборная России проведет на следующей неделе в Санкт-Петербурге. В рамках квалификации чемпионата мира-2023 26 ноября мы сыграем с Италией и 29-го — с Исландией.