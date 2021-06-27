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Бельгия обыграла Белоруссию в матче за третье место на женском Евробаскете

21:01

В матче за третье место на чемпионате Европы по баскетболу среди женщин сборная Бельгии выиграла у Белоруссии (77:69).

В финале турнира сыграют сборные Франции и Сербии.

Чемпионат Европы. Женщины

Матч за 3-е место

Белоруссия — Бельгия — 69:77 (13:23, 17:17, 19:21, 20:16)

27 июня.

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