Сербия обыграла Бельгию с разницей в одно очко и вышла в финал женского Евробаскета
Сборная Сербии победила команду Бельгии (74:73) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.
В финале сербки сыграют со сборной Франции, которая ранее обыграла Белоруссию (73:61).
Чемпионат Европы. Женщины
1/2 финала
Сербия — Бельгия — 74:73 (23:17, 9:19, 22:19, 20:18)
26 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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