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Сербия обыграла Бельгию с разницей в одно очко и вышла в финал женского Евробаскета

23:48

Сборная Сербии победила команду Бельгии (74:73) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.

В финале сербки сыграют со сборной Франции, которая ранее обыграла Белоруссию (73:61).

Чемпионат Европы. Женщины

1/2 финала

Сербия — Бельгия — 74:73 (23:17, 9:19, 22:19, 20:18)

26 июня.

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