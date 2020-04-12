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Баскетбольная лига Испании собрала 143 тысячи евро для борьбы с коронавирусом

09:17
АБК Лига (высший дивизион системы баскетбольных лиг Испании) собрала 143 тысячи евро для борьбы с распространением коронавируса через собственный аукцион. Фото AFP
АБК Лига (высший дивизион системы баскетбольных лиг Испании) собрала 143 тысячи евро для борьбы с распространением коронавируса через собственный аукцион. Фото AFP
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АБК Лига (высший дивизион системы баскетбольных лиг Испании) собрала 143 тысячи евро для борьбы с распространением коронавируса через собственный аукцион. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Денежная сумма для борьбы с инфекцией увеличится после продажи новых товаров, среди которых кроссовки с автографом игрока «Голден Стэйт» Стефена Карри. Ранее на аукционе продали футболку теннисиста Рафаэля Надаля (20 500 евро), футболку баскетболиста Хуана Карлоса Наварро (6 200) и другое.

На данный момент большинство турниров приостановлено в Европе из-за пандемии коронавируса, в том числе АБК Лига.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 780 909 человек. Зафиксировано 108 852 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 497 человек.

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