Баскетбольная лига Испании собрала 143 тысячи евро для борьбы с коронавирусом

АБК Лига (высший дивизион системы баскетбольных лиг Испании) собрала 143 тысячи евро для борьбы с распространением коронавируса через собственный аукцион. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Денежная сумма для борьбы с инфекцией увеличится после продажи новых товаров, среди которых кроссовки с автографом игрока «Голден Стэйт» Стефена Карри. Ранее на аукционе продали футболку теннисиста Рафаэля Надаля (20 500 евро), футболку баскетболиста Хуана Карлоса Наварро (6 200) и другое.

На данный момент большинство турниров приостановлено в Европе из-за пандемии коронавируса, в том числе АБК Лига.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 780 909 человек. Зафиксировано 108 852 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 497 человек.