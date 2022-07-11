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Сегодня, 22:00

Баскетболист сборной Италии сломал позвоночник после серьезного падения

Иван Шитик
Корреспондент
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Баскетболист сборной Италии Алессандро Джентиле получил перелом нескольких позвонков в результате серьезного падения, сообщает La Gazzetta dello Sport.

29-летний игрок упал на спину с высоты четырех метров. Джентиле был немедленно госпитализирован в Пальма-де-Майорке после падения с балкона арендованной им виллы на Форментере.

Форварда доставили на вертолете в больницу, а затем перевезут в Неаполь, где сделают операцию.

Сам игрок сообщил, что он в порядке, но ему потребуется операция.

Джентиле был выбран «Миннесотой» во втором раунде драфта НБА-2014. В этот же день права на игрока были проданы в «Хьюстон Рокетс», но ему так и не удалось сыграть в Северной Америке.

Сборная Италии по баскетболу
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