Агент Дончича высоко оценил талант российского баскетболиста Демина

Экс-игрок «Химок» и «Урал-Грейта» Владимир Демин в интервью «СЭ» рассказал, что его сына Егора Демина лично курирует агент Луки Дончича. С мадридским клубом у Егора шестилетний контракт, который вступил в силу летом 2021 года.

— Довольны работой с BDA Sports Management?

— Да, вполне. Интересы Егора представляет агент Дончича Кике Виллалобос. Причем он лично его курирует. Весь летний процесс подготовки готовит ему сам. Подбирает локации, тренеров, которые будут заниматься им индивидуально.

Работа в межсезонье очень важна. У Егора есть целый план по развитию и освоению тех или иных элементов, улучшению качества развитию скилов. На сегодня технологии в современном баскетболе позволяют прогрессировать игрокам на протяжении всей карьеры. Яркий пример Яннис Адетукумбо. Несколько лет назад это был замечательный игрок на позиции четвертого номера, но без стабильно трехочкового броска. Спустя два сезона грек превратился в разностороннего игрока передней линии обладающего универсальным арсеналом, дважды ставшего MVP и чемпионом НБА. А в этом сезоне Яннис еще раскрылся и в роли плеймейкера. Так что при условии целенаправленной качественной работы в том числе и в межсезонье можно ждать хороших результатов.

— Он высоко оценивает потенциал вашего сына на фоне Луки?

— Да, но детали я бы опустил.