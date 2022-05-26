Владимир Демин назвал следующий год сына в «Реале» очень важным

Экс-игрок «Химок» и «Урал-Грейта» Владимир Демин в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах сына Егора Демина в «Реале». В прошедшие выходные 16-летний разыгрывающий помог мадридскому клубу выиграть чемпионат Испании среди кадетов. Демин стал самым результативным в составе победителей в полуфинале с «Валенсией» (87:71), набрав 28 очков, 5 подборов и 5 передач.

— Главный тренер сборной России Зоран Лукич говорил, что разговаривал с вами до отъезда Егора в Испанию. Хотел пригласить сына в «Нижний Новгород»?

— У нас было много предложений в прошлом году, в том числе от российских клубов. Встречались с Зораном Лукичем и Сергеем Пановым. Они хотели подписать Егора.

— Речь уже шла про основную команду?

— Не уверен. Мы адекватно оцениваем свои силы. Потенциал и определенные данные у Егора высокие. Но на сегодняшний день ему надо еще много работать. В первую очередь тело должно быть готово к серьезным нагрузкам, игре в защите против мужиков. Пока об основе клуба или национальной сборной говорить рановато. Следующий сезон будет для него очень важным.

— Он проведет его уже в молодежной команде, откуда игроков порой берут даже на матчи Евролиги?

— Да, он будет уже в молодежке. Если в кадетской команде он выступал с ровесниками, то в молодежной будет на год младше партнеров. Подчеркну, что он еще не сформировался в плане атлетизма и еще будет набирать массу. За этот год Егор прибавил шесть килограммов мышечной массы. Это очень приличный показатель.