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27-летний экс-игрок «Црвены Звезды» умер от сердечного приступа на тренировке

16:26
Майкл Оджо. Фото Eurohoops.
Майкл Оджо. Фото Eurohoops.
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Бывший центровой «Црвены Звезды» Майкл Оджо скончался от сердечного приступа, сообщает Eurohoops.

27-летний Оджо индивидуально тренировался с «Партизаном», баскетболисту стало плохо во время беговой тренировки сегодня утром. Центрового доставили в больницу, однако он уже не подавал признаков жизни.

В составе «Црвены» баскетболист становился победителем Адриатической лиги и обладателем Суперкубка. Этим летом 27-летний нигериец стал свободным агентом.

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