27-летний экс-игрок «Црвены Звезды» умер от сердечного приступа на тренировке

Бывший центровой «Црвены Звезды» Майкл Оджо скончался от сердечного приступа, сообщает Eurohoops.

27-летний Оджо индивидуально тренировался с «Партизаном», баскетболисту стало плохо во время беговой тренировки сегодня утром. Центрового доставили в больницу, однако он уже не подавал признаков жизни.

В составе «Црвены» баскетболист становился победителем Адриатической лиги и обладателем Суперкубка. Этим летом 27-летний нигериец стал свободным агентом.