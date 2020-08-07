27-летний экс-игрок «Црвены Звезды» умер от сердечного приступа на тренировке
16:26
Бывший центровой «Црвены Звезды» Майкл Оджо скончался от сердечного приступа, сообщает Eurohoops.
27-летний Оджо индивидуально тренировался с «Партизаном», баскетболисту стало плохо во время беговой тренировки сегодня утром. Центрового доставили в больницу, однако он уже не подавал признаков жизни.
В составе «Црвены» баскетболист становился победителем Адриатической лиги и обладателем Суперкубка. Этим летом 27-летний нигериец стал свободным агентом.
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