Сын Майкла Джордана устроил пьяную драку в больнице. Ему грозит тюрьма

Легенда американского баскетбола втянут в скандал из-за скандального поведения своего 32-летнего сына.

Старший сын легенды НБА Майкла Джордана Джеффри задержан за нападение при отягчающих обстоятельствах на медработников в больнице, расположенной в штате Аризона. 32-летний мужчина, который сам в прошлом являлся профессиональным баскетболистом, был доставлен в медучреждение после пьяного инцидента в баре города Скоттсдейл. После дачи показаний Джеффри Джордан отпущен под залог и будет ждать слушаний по своему делу в суде. Дальнейшая судьба звездного отпрыска зависит от тяжести повреждений, которые он нанес медперсоналу. В худшем случае руководителю отдела цифровых инноваций Jordan Brand грозит тюремное заключение.

Поскользнулся, упал и сильно ударился головой

Как сообщает американский портал о жизни звезд TMZ, в минувшую пятницу Джеффри отдыхал в Скоттсдейле в местном коктейль-баре с мексиканской кухней и довел себя до такого состояния, что поскользнулся, упал и сильно ударился головой о стол. После этого охранники заведения попытались вывести бывшего спортсмена (ростом 185 см) на улицу, но Джордан-младший повел себя агрессивно и оказал сопротивление. Была вызвана полиция, но прибывший на место наряд пришел к выводу, что инцидент носит не криминальный, а медицинский характер. Экс-баскетболиста утихомирили, усадили в «скорую» и отправили в больницу для оказания первой помощи. Но там Джей Джей почему-то снова пришел в ярость.

Во время лечения сын Джордана напал на врача, так что полиции пришлось разбираться с ним во второй раз за вечер. Мужчине предъявлено обвинение в преступлении третьего класса — нанесении телесных повреждений должностному лицу при исполнении. Это серьезное преступление, за которое теоретически может грозить тюрьма. Хотя у Джеффри наверняка отличные адвокаты, которые должны свести дело к денежному штрафу или условному сроку. Однако удар по репутации бывшего баскетболиста и заодно его отца нанесен серьезный. Ведь это не первый скандал с участием Джей Джея. В похожие истории также попадал другой сын Майкла — Маркус.

Скандал еще до рождения

Как баскетболист Джеффри Джордан в подметки не годился своему отцу, но тем не менее на протяжении пяти лет достойно играл в студенческой лиге. Его спортивная карьера закончилась в 2011 году, после чего он достаточно неплохо устроился в обычной жизни (правда, не без помощи великого Майкла). В настоящее время Джей Джей возглавляет отдел цифровых инноваций компании Jordan Brand, а в 2020 году стал соучредителем чикагской консалтинговой фирмы Jordan Avakian Group. С другой стороны, Джеффри, никогда не нуждавшийся в деньгах, не отличался примерным поведением.

Первый скандал с Джей Джеем случился еще до его рождения. В 1988 году подруга Майкла Хуанита Ван забеременела, но Его Воздушество, который тогда входил в зенит своей спортивной славы в «Чикаго», не только не собирался жениться, но и отрицал свое отцовство. Дошло до ДНК-теста и разборок через адвокатов. Правда, уже после рождения Джеффри Джордан-старший одумался, и в 1989-м они с Хуанитой поженились. В этом браке родились еще двое детей — Маркус (1990) и Жасмин (1992). При этом у любвеобильной звезды баскетбола постоянно были романы на стороне, так что Хуанита в конце концов развелась со своим великим супругом. Это случилось в 2006 году, причем женщина получила 168 миллионов долларов отступных.

Бурная личная жизнь

А уже в 2010-м Джеффри и Маркус оказались втянуты в скандал в связи со своей веселой поездкой в Лас-Вегас. Выяснилось, что Маркус (он тоже на студенческом уровне был неплохим баскетболистом) нарушил закон штата Невада, поскольку являлся несовершеннолетним и не имел права посещать казино, где он спустил 50 тысяч долларов. Тогда проблему удалось замять, но уже через два года Маркус был снова задержан полицией за хулиганство и невыполнение требований стражей порядка. Второй сын Майкла устроил пьяную потасовку с двумя женщинами на пороге отеля и в результате был оштрафован на крупную сумму.

Жасмин тем временем стала светской дивой и блогером. В светских новостях постоянно фигурировал и Джеффри — его роман с финансовым аналитиком болгарского происхождения Радиной Аневой на протяжении нескольких лет освещался в СМИ, пара поженилась в 2019 году. Сам Майкл тоже недолго горевал после развода. В 2013 году у звездного баскетболиста и его новой жены, модели кубинского происхождения Иветт Прието, родились девочки-близнецы — Виктория и Изабель. Параллельно Джордан-старший успешно отбился от нескольких исков от разных женщин по поводу установления отцовства их детей. В общем, скандалами и бурной личной жизнью это семейство не удивить. Вопрос в том, дойдут ли неприятности с законом до реальной посадки Джей Джея.